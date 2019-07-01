從治療前後影像看，可以明顯發現婦人第12胸椎及第2腰椎已強化（右），且不再脊椎側彎。（馮惠宜翻攝）

台中一名70歲患有輕微的巴金森氏症的婦人，日前不小心跌坐在地後腰部劇痛，讓她躺也不是，坐也不是，就醫檢查發現第十二胸椎及第二腰椎因骨質疏鬆導致壓迫性骨折，還造成脊椎側彎及駝背，後來經「微創高抗性低溫骨水泥灌注術」大大減輕疼痛，也改善駝背情形，這名婦人隔日就下床出院了。

這名婦人在跌傷後，痛到坐、臥都難，動也痛、不動也痛，到醫院透過磁共振檢查發現，第12胸椎及第2腰椎骨折，幸好並未明顯壓迫神經，經與家屬討論後決定施行「微創高抗性低溫骨水泥灌注術」治療。

台中仁愛醫院骨科醫師張顧議解釋，「微創高抗性低溫骨水泥灌注術」這是一種經X光影像導引注射高抗性低溫骨水泥至骨折的椎體，具有高抗性的人工骨水泥可由注射導針前端穩定的擴散、有效用來填充椎體骨折縫隙以減輕病人疼痛，且高抗性骨水泥較一般傳統的低溫骨水泥凝固時溫度更低，更不易因滲漏而傷到神經，手術時間更短，效果更好。

而且利用高抗性低溫骨水泥的特性，同時矯正改善了患者因骨折導致的脊椎側彎及駝背的情形，整個手術時間僅約半小時，避免了傳統需要大傷口及長時間的脊椎側彎及駝背矯正，使得病人能夠快速的復原。

而該名患者在手術結束後，當天就可穿上背架下床活動，疼痛恢復8成以上，並且在隔天早上就辦出院，而且傷口也不需拆線。

張顧議指出，因骨質疏鬆而引起之脊椎壓迫性骨折發生在女性是男性的兩倍以上，所以如果停經後的婦女，因意外導致背部突然出現異常疼痛，或是70歲以上的老年人就算沒有明顯受傷或跌倒，只因一個輕微的動作而產生背部劇烈疼痛都有可能是因骨質疏鬆而引起脊椎的壓迫性骨折，應儘速就醫治療，以避免錯過黃金治療期而導致後續如神經壓迫或永久性駝背及側彎的問題產生，屆時可能需要施行較大的開放性手術且復原的時間也會拉長。

(中時 )