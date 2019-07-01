46歲新埔鎮民張書壽因臀部毛囊發炎，到中國醫藥大學附設新竹醫院就診，數日後發燒不止，敗血症死亡，家屬和親友認院方有醫療疏失，1日下午持死者遺照和骨灰罈「回診」，院方律師羅閎逸不接受家屬要求「道歉」和「賠償」訴求，家屬憤而撒冥紙放鞭砲，預定下周再「回診」。

死者的堂兄張書昭說，張書壽上月14日到中醫大就診，做臀部毛囊發炎手術次日出院，開刀的沈姓醫生囑咐15天後回診，張書壽出院時有告知醫生身體不適並有發燒現象，但醫生並未多作指示。

張書壽數日後因發燒不止，身體不適回醫院求治，22日不幸因敗血症身亡，家屬質疑中醫大治療草率，張死亡後對家屬態度冷漠，只回應「靜待司法調查」。

中醫大主任祕者王鍵元說明，患者手術出院時都很正常，上月19日因呼吸喘症狀門診就醫，經醫師診當轉急診發現其他病因，院方醫療團隊積極救治，並使用葉克膜支持生命，仍因敗血症休克併多重器官衰竭，22日辭世。

王鍵元說，本案已進入司法程序，院方將盡一切協助提供家屬及司法上必要文件及醫療過程說明，期能減低家屬對院方的誤解。

律師羅閎逸指出，死者家屬在上月26日提出告訴，28日由法醫進行相驗解剖，解剖鑑定報告約要1月後有結果，若證實患者死亡與醫療疏失有關，中醫大一定負起全部責任。

(中時 )