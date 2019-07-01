花蓮吉安鄉福興村「三連霸」村長黃朝彬，去年選前涉嫌利用宣導環境清潔活動，會後送11名女性選民韓國洗髮精，還強調「1人1瓶不要忘記」，涉嫌賄選遭起訴，花蓮地院一審判他1年10個月，併罰20萬元繳庫，相當於賄選洗髮精1000瓶數量。

判決指出，黃朝彬同時利用擔任福興社區發展協會理事長身分，趁著環境清潔活動完後對著皆設籍福興村的女性民眾說「等下我有那個洗髮精，是韓國的洗髮精，1人1 瓶不要忘記」，贈送每瓶市價200元的BIO洗髮精後，還強調「我自己送給族人」。

檢方掌握情資，10月時傳喚黃朝彬及收受行賄禮品11名婦人到場說明，並展開搜索扣得涉嫌買票的洗髮精33瓶，黃朝彬雖否認賄選，但涉賄的婆婆媽媽皆指證黃表示禮品是其個人贈送，要求大票支持他選村長，偵結後依交付賄賂罪將他起訴。

今年67歲的黃朝彬曾獲模範公務人員，吉安鄉地政事務所退休後參選福興村長高票當選，這次遭遇產銷班長陳建聰挑戰，但黃服務獲得肯定，最後以60.9％得票率擊敗陳，順利完成村長三連霸，陳落選後隨即向法院提出當選無效之訴。

花蓮地檢署去年選後一口氣對15人提出當選無效之訴，日前花蓮地院判決陸續出爐，刑事賄選部分黃朝彬被判處有期徒刑1年10個月，緩刑5年，且要向公庫支付20萬元，禠奪公權4年，民事部分判決當選無效，兩案皆可上訴。

(中時 )