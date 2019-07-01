都更三箭又一件 捷運景安站周邊都更案動土 17:462019/07/01 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市捷運景安站周邊景平路與南山路交叉口的東北側中和區南山段都市更新案，7月1日舉辦動土，市府推動捷運都更再下一成。 都更處指出，該案距離捷運景安站180公尺，原為4棟30年以上4層樓建物及其他鐵皮棚架，土地使用效益低落、環境景觀不佳，更新後配合大眾運輸為導向的城市發展，帶動捷運場站周邊土地發展。 本案規劃地上15層、地下4層的無障礙電梯住宅大樓，鄰計畫道路2側規劃寬度4公尺以上人行步道，提供行人安全舒適的步行空間。 (中時 ) #捷運 #都更 #周邊 #景安站 #規劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 太魯閣山月吊橋驗收中 周邊景觀縫合工程預計年底完工 17:432019/06/28 生活 北市3公辦都更新招商草案 今起公開閱覽 18:492019/06/28 政治 住都中心三都更起跑 吸金55億 21:002019/06/28 財經 時間換房價 一小時生活圈 04:102019/06/29 財經焦點 綠川整治第三期工程順利開工 打造台中新好生活 16:112019/06/29 生活 綠川整治第三期工程順利開工 16:212019/06/29 生活 迎鮭魚返鄉 國銀撒網搶貴客 04:092019/06/30 財經要聞 三拋世代 善用保單守護未來 04:092019/06/30 金融．稅務 小資圓夢退休 牢記三心法 04:092019/06/30 金融．稅務 侯友宜突襲檢查捷運環狀線噪音 捷運局允諾8月底前解決 20:542019/06/30 生活 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 罷工結束後長榮的下一步？台大教授這樣預言 - 生活 長榮航：工會玩兩面手法 - 生活 - 工商 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 - 生活 - 中時 陳芳明稱長榮若秋後算帳就罷乘 網譙翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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