新北市捷運景安站周邊景平路與南山路交叉口的東北側中和區南山段都市更新案，7月1日舉辦動土，市府推動捷運都更再下一成。

都更處指出，該案距離捷運景安站180公尺，原為4棟30年以上4層樓建物及其他鐵皮棚架，土地使用效益低落、環境景觀不佳，更新後配合大眾運輸為導向的城市發展，帶動捷運場站周邊土地發展。

本案規劃地上15層、地下4層的無障礙電梯住宅大樓，鄰計畫道路2側規劃寬度4公尺以上人行步道，提供行人安全舒適的步行空間。

(中時 )