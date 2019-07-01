ETC APP eTag優惠與服務專區同仁操作示意圖。（遠通提供）

暑假到來，遠通電收祭好康！即日起至8月31日，eTag用戶只要下載ETC的APP，登入就可享多項優惠，包括可領friDay購物 100元購物金、肯德基與必勝客套餐最低四六折優惠，以及預約JoinMe機場接送再贈限量霜淇淋。

遠通電收表示，ETC的APP去年新增國道即時路況查詢功能，今年再跨界升級，與網購平台friDay購物合作，即日起到7月31日，只要是eTag用戶登入ETC 的APP並進入eTag優惠與服務專區，點選friDay購物合作頁面就可以領取限量100元購物金，全站70萬件商品消費滿百即可現折100元。

考慮到近年旅遊、餐飲市場成本上漲，ETC的APP特別推出Fun暑假好康攻略，用戶只要進入eTag優惠與服務專區，預約JoinMe機場接送即有機會獲得限量霜淇淋，另外北北基ETC APP用戶還可獨家享JoinMe機場接送只要800元起。活動只到8月31日截止。

此外，遠通也與肯德基、必勝客合作，推出多項優惠套餐，肯德基原價225元的獨享餐優惠只要125元、原價431元的夏日雙享餐優惠價為250元；必勝客則祭出夏日出遊超值外帶餐，優惠價僅518元，為原價的六四折，兩者活動皆是即日起至8月8日為止。

(中時 )