▲中國南昌市青山湖舉辦的「第二屆世界名校賽艇邀請賽」，在校長蘇玉龍領軍下，將士用命，勇奪亞軍寶座，再創暨大榮耀。（暨大提供）

▲暨南大學划船隊代表台灣參加「2019南昌世界名校賽艇邀請賽」勇奪亞軍殊榮的團隊。（暨大提供）

▲暨大划船隊在世界名校賽艇邀請賽的計時排名賽勇奪亞軍寶座殊榮後，全體合影留念。（暨大提供）

國立暨南國際大學划船隊代表台灣前往中國南昌市青山湖，參加『2019南昌世界名校賽艇邀請賽』，今1日進行最後一天的計時排名賽，不但擊敗美國哈佛大學、英國牛津大學及劍橋大學等全球名校，並榮獲第二名佳績，捷報傳回，讓全校生都同感榮耀，不僅為國爭光，並讓該校揚名全球。

今年6月28日至7月1日在中國南昌市青山湖舉辦的「第二屆世界名校賽艇邀請賽」，賽事長度為每年泰努士河牛津大學與劍橋大學百年對抗為主的6000米，國立暨南國際大學是代表台灣參賽的唯一大學代表隊，在大陸南昌市青山湖畔與世界各國頂尖名校，以划船賽艇互爭榮耀。

暨大划船隊在緊湊賽程中，出賽1000米計時水道排名賽及世界名校6000米總排名對抗賽等兩場比賽，對選手們的耐力與體力是項極度的考驗，所幸暨大划船隊師生每日清晨5時30分起就在日月潭向山水域進行嚴格的訓練工作，並未難倒選手們，尤其暨大團隊在校長蘇玉龍領軍下，將士用命，加上全體隊職員全力以赴，最後的計時排名賽仍勇奪亞軍寶座，再創暨大榮耀。

「2019南昌世界名校賽艇邀請賽」的世界名校6000米計時排名賽，排名成績為，冠軍紐西蘭奧塔哥大學。亞軍台灣國立暨南國際大學。季軍中國南昌大學。殿軍美國哈佛大學。第5名英國牛津大學。第6名中國清華大學。第7名日本東京大學。第8名中國江西師範大學。第9名美國麻省理工學院。第10名英國劍橋大學。第11名中國同濟大學。第12名中國西安交通大學。

(中時 )