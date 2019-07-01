國立暨南國際大學划船隊代表台灣前往中國南昌市青山湖，參加『2019南昌世界名校賽艇邀請賽』，今1日進行最後一天的計時排名賽，不但擊敗美國哈佛大學、英國牛津大學及劍橋大學等全球名校，並榮獲第二名佳績，捷報傳回，讓全校生都同感榮耀，不僅為國爭光，並讓該校揚名全球。
今年6月28日至7月1日在中國南昌市青山湖舉辦的「第二屆世界名校賽艇邀請賽」，賽事長度為每年泰努士河牛津大學與劍橋大學百年對抗為主的6000米，國立暨南國際大學是代表台灣參賽的唯一大學代表隊，在大陸南昌市青山湖畔與世界各國頂尖名校，以划船賽艇互爭榮耀。
暨大划船隊在緊湊賽程中，出賽1000米計時水道排名賽及世界名校6000米總排名對抗賽等兩場比賽，對選手們的耐力與體力是項極度的考驗，所幸暨大划船隊師生每日清晨5時30分起就在日月潭向山水域進行嚴格的訓練工作，並未難倒選手們，尤其暨大團隊在校長蘇玉龍領軍下，將士用命，加上全體隊職員全力以赴，最後的計時排名賽仍勇奪亞軍寶座，再創暨大榮耀。
「2019南昌世界名校賽艇邀請賽」的世界名校6000米計時排名賽，排名成績為，冠軍紐西蘭奧塔哥大學。亞軍台灣國立暨南國際大學。季軍中國南昌大學。殿軍美國哈佛大學。第5名英國牛津大學。第6名中國清華大學。第7名日本東京大學。第8名中國江西師範大學。第9名美國麻省理工學院。第10名英國劍橋大學。第11名中國同濟大學。第12名中國西安交通大學。
(中時 )
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