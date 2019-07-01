台南軟實力前進日本，南市經發局6月底偕同12家成衣、服飾與配件製造業者到東京參加「2019東京流行產品和配件展」，與當地買家媒合，潛在商機近3億元。（台南市經濟發展局提供）

台南市經濟發展局6月帶領12家紡織業、成衣、飾品與配件製造業者參與「2019東京流行產品和配件展」，並邀請日本買家於展會期間與本市廠商現場進行採購媒合，拓銷展會之潛在商機近3億元，協助中小企業拓展國際市場，經發局1日邀來4家參展業者分享心得，展示自家產品，秀出另類軟實力。

台南市紡織業發展得早，近年來業者不斷創新、轉型，也有新血投入，結合文創設計推出不少具有創意的產品，南市經發局近年推動全球經貿合作拓展推動計畫，今年首度帶領服飾及流行產業前進海外參展開拓商機。

經發局長郭阿梅指出，中小或微型企業受限於語言、資金、通路，對參加國際性的展覽或洽談通路時，常因缺乏經驗使成效不彰，經發局從資金、研發、國際行銷3面向訂定產業輔導政策，並辦理海外拓銷活動，遴選具有拓展日本流行產品和配件市場需求的12家潛力廠商，挑選超過40項在地精品參展。

參展前經發局請來日籍專業顧問與廠商洽談產品特色，製作共同日文行路，並邀請有拓銷實務經驗的業者分享經驗，讓參展廠商模擬展會中與買家的互動過程，做足準備。

「2019東京流行產品和配件展」在東京Big Sight國際有明展覽中心舉辦，參展的業者各有特色，像是繡覺有限公司的繡花鞋，東方古典融合台灣元素，正反面都加入地圖設計，很受日本買家青睞；南市廠商攤位3天共吸引逾千買加關注，經發局也安排唐吉軻德東京本社及東武百貨的參訪行程，估計這次海外拓銷的潛在商機近3億元。

(中時 )