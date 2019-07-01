國片《灼人秘密》1日舉辦媒體試片，吳可熙、夏于喬在片中為爭奪第一女主角，在飾演製片的湯志偉面前扮狗打架，兩人滾地扭打直到把對方衣服全撕爛，拍3天撕壞12套衣服，導演趙德胤笑言：「經費有限，只能撕了又縫！」吳可熙自曝是模仿全世界最兇狠的比特犬，夏于喬則模擬小型犬的高昂尖銳叫聲，還要看影片學狗死前的狀態，讓她相當不捨，卻因2人事先沒討論，吳可熙搞笑說：「聽到當下反應：『哎唷！妳怎麼是這種狗。』」

夏于喬在該場戲扮演主動攻擊方，幾度撲向吳可熙絲毫不放水，讓2人在手臂、腳上留下許多瘀青傷痕，夏于喬表示當下心中無時無刻想著：「我就是女主角！」用本能去演這場戲，唯一目標就是把對方撕下衣服，但看片後被自己抓狂的狠樣嚇到說：「沒想到我很能打！」演出時雖未感受到屈辱，但在坎城觀影時已脫離角色，才發現湯志偉飾演的監製「好噁心」！

電影影射演藝圈＃Me Too事件，但趙德胤透露歐洲製片看到劇本有「學狗叫、打巴掌和女明星鬥爭」，擔心拍攝過程違反現在的平權潮流，決定撤資，資金瞬間短缺百分之20（約1500萬），不過趙德胤認為這是片中重要的原創劇情，堅持拍出少見的異色驚悚國片。

宋芸樺則在角色、情感表演上嘗試入行以來最大尺度，不但主動親吻吳可熙，更上演親密女女床戲，宋芸樺表示：「瞬間覺得長大了！」不過事前花許多時間相處，「我跟可熙有一陣子每天一起吃飯、看電影，她還來我家吃飯，那段時間太過深刻，甚至我現在看到可熙，偶爾還是會有心疼她的感受。」2人還共享許多「女孩秘密」，完全無包袱的真誠相處。該片19日上映。

(中時 )