國民黨今天邀請已經被提名的55名黨籍立委參選人到中央黨部參加座談會。國民黨文傳會代理主委程美華轉述會議內容指出，國民黨7月5日開始將會成立「PK小組」（揭弊小組），每天在立院黨團開會，發動議題、揭發弊案、推動政策，並隨時回應時事議題。

程美華表示，「PK小組」主要還是以蔡政府執政3年缺失為主打議題，也會以民進黨《公投法》修惡的「鐵籠公投」作為主軸。國民黨主席吳敦義也在會議中邀請與會的立委被提名人可以號兆持者7月7日北上參加「反鐵籠公投」的凱道大會師活動。

「PK小組」成員將包含立院黨團、智庫、黨中央的選戰小組等，特定議題也會邀請相關選區的立委參選人共同參與討論，共同集思廣益，快速回應時事議題。為了能夠快速回應外界議題，每天9點都會在立院黨團開會討論。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，去年九合一就有實施過「PK小組」的做法，密集召開記者會，國民黨團將會主動提出議題，比如推動經濟相關政策及修法，也會主動揭弊，開記者會批評蔡政府執政失敗，此外，也會即時回應外界時事發展；屆時也會提供各選區立委召開記者會，黨團在選舉期間將成為總統立委選戰的平台，作為2020選戰國民黨的彈藥庫。

(中時 )