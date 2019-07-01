桃空職工6月20日啟動長榮空服員罷工，長榮航6月21日向台北地方法院遞狀控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」，有違法罷工事實。發言人陳耀銘今日再度重申，確定官司勝訴後，將對工會及其幹部求償，每日3,400萬元損失，但並不會對會員求償。

長榮航21日曾指出，長榮航是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次桃空職工卻以「設置勞工董事」當作罷工訴求之一，並進而成功發動罷工，明顯有違法罷工事實，並向台北地方法院遞狀控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」，有違法罷工事實。

空服員罷工期間導致多個航班取消，每日實際額付出約3,400萬的簽轉、賠償費用；若最後台北地方法院確立桃空職工違法發動罷工，長榮航將對工會及其幹部求償，包括實際損失3,400萬、公司聲譽及財產損失等。

同時，6月29日工會與長榮航在桃園市政府進行罷工後協商，其中工會提出要求禁止「秋後算帳」中的第三條，公司不得對參與本次罷工之工會、工會會員、幹部及協助人員為法律追訴及求償。

長榮航法保室經理祈天瑞今日回應表示，不會對參與罷工的基層會員，進行任何懲處。

(工商 )