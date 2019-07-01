我兒子被綁架了！不知真的假的？我先生已先到超商準備匯款救兒子！49歲于姓婦人日前慌張的向中市警局第四分局黎明派出所報案，員警聽後向學校確認婦人兒子沒事後，確定為詐騙，並立即前往攔截婦人先生宋男，阻止他匯款，成功保住夫婦倆的辛苦錢。

日前中午12時20分許，于婦以電話向員警報案，表示接到一通電話表示其兒子因幫友人作保惹禍，現兒子遭控制自由，副所長蔡明松到場了解，于婦表示對方稱其兒子因幫友人擔保借款但友人落跑，兒子現人在他手上，要求其將積欠的90萬元還清。

員警不敢大意，請于婦先聯絡兒子，不過于婦兒子電話皆未接聽，轉而聯絡其就讀的學校，經學校緊急找人，得知于婦兒子正好好的在學校，于婦確認兒子平安無事，這才卸下心中重擔，確定是詐騙電話。

不過于婦先生56歲的宋男，早在接到詐騙電話後就騎車外出匯款，員警打他的手機都沒接，便分頭前往附近超商尋找，終於在某超商外找到他，發現宋男已提領8萬元，準備依詐騙集團的指示匯款，幸員警及時趕到，告知其兒子在學校，此為常見的詐騙手法，他才知道被騙，一直感謝員警的熱心幫忙，保住辛苦錢。

黎明派出所長林澤聰表示，民眾接到不明來電，應提高警覺，便可避免淪為詐欺案件的被害者，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問可打165詐欺專線或打110尋求警方協助。

(中時 )