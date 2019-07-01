苗栗縣苑裡鎮被衛福部點名為全台C肝盛行率最高地區之一，在內區6里C型肝炎陽性率飆破20％，衛生局指出，今年免費篩檢活動發現249個案，其中136名C肝患者測到病毒量符合新型藥劑治療標準，細分有87人屬新個案，疾管科長陳淑珠分析，盛行率高與早年就醫習慣有關，目前新舊案共有25人尚未進入治療端。

衛福部國家C型肝炎旗艦計畫辦公室將全國各地「C肝盛行率風險層級」畫分為0到7級，苗栗苑裡、台中后里、雲林元長、嘉義義竹、高雄梓官等地區，都被列為最高的第7級，衛生局自2010至2012年間向縣府爭取3000萬進行全縣7萬筆抽血篩檢，發現苑裡有6里陽性率超過20％。

衛生局指出，C型肝炎陽性率低於10％為正常，今年獲肝病防治學術基金會協助，針對超標的上館里、泰田里、舊社里進行地毯式篩檢，總篩檢人數達1329人，發現249件C型肝炎個案，136人測出病毒量達「C肝全口服抗病毒新藥」治療標準，其中舊案有49人、新案87人，新案多半不知道自己中標。

疾管科長陳淑珠分析，苑裡鎮超標的6里在內區，早期醫療資源貧乏，民眾就醫習慣固定，不少密醫針頭重複使用，容易出現C肝感染者的群聚現象，過去治療C肝採干擾術或打針治療，副作用大，新型口服藥上市後，1個療程就要百萬治療費，患者望之卻步導致病情加劇，直到今年6月才全面開放健保給付。

陳淑珠說，篩檢簡單，要讓患者進行後續治療才是關鍵，目前治療C肝的口服藥不分基因型、新舊案，只要患者測得病毒量達標就可服用，衛生局與苑裡李綜合醫院合作，整體治療率逾8成，目前仍有25人未進入治療端，雖然肝炎不會痛，但病變嚴重終成肝癌，將持續家戶訪視催促患者及早就醫。

(中時 )