東南亞激進組織回教祈禱團（Jemaah Islamiyah，簡稱JI）的最高領導人巴拉‧威查延托(Para Wijayanto)，在逃亡16年之後，在印尼被捕。

新加坡海峽時報(Straits Times)報導，2008年，回教祈禱團的領導者阿布‧胡斯納(Abu Husna)在馬來西亞落網，並遣回印尼，之後就由威查延托成為新一代的回教祈禱團首領。之後他行蹤不定，直到上週六早上6點，在雅加達東南約25公里處的勿加泗(Bekasi)的飯店裡被警方抓獲。

回教祈禱團所犯過最嚴重的恐攻事件，是2002年在峇里島庫塔海灘的爆炸案，一家滿是外國遊客的夜總會遭到炸彈攻擊， 造成202人死亡，209人受傷；2005年又發動3起汽車炸彈爆炸案，造成22人死亡129人受傷；2009年，雅加達的麗思卡爾頓酒店和萬豪酒店相繼遭受炸彈襲擊，事件造成至少9人死亡、近50人受傷。

警方表示，威查延托在2003年首次成為警察的主要偵察目標，因為他參與了包括峇里島爆炸事件在內的幾次恐怖襲擊事件。

(中時電子報)