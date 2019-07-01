美籍華裔男星許紹洋大學畢業後原回家鄉香港發展，懷抱歌手夢的他之後被引介來台灣，接演偶像劇《薰衣草》並演唱主題曲〈花香〉，因此一炮而紅，又接演夯劇《海豚灣戀人》，奠定一代男神地位，其陽光花美男形象深植人心，之後許紹洋將演藝重心轉往中國大陸，鮮少在台灣露面，近年也沒有新作品，然近日許紹洋的近照曝光，赫見他從花美男變身肌肉棒子，形象顛覆讓人驚呆。

曾以風流倜儻花美男形象迷倒一大票粉絲的許紹洋，近年較少推出戲劇作品，反倒往商演甚至直播界發展，相當積極經營社群網站，最近他在微博更新了近況，分享自己健身的片段，且染了金髮的他，穿著超合身黑色背心及運動褲，在重訓區自拍，照片裡的他手臂肌肉結實壯碩，胸肌更是威猛，完全顛覆過去招牌陽光小生形象。

事實上許紹洋經常分享健身照片，身材一次比一次更壯碩一些，每每引發話題，這回展現「成果」更是練到極致，讓網友看傻眼，直呼跟以前差距太大，「我還以為他的身材是特效」、「不說了，我也要去練」，甚至覺得他現在的身材配上仍然俊秀的臉龐，感覺有點突兀。

(中時電子報)