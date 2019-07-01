大學指考第一天登場考試為自然科，大考中心主任張茂桂表示，今天下午生物科考試前，位於台北市的成功高中試場，原來應該是14時考試鈴聲才會響起，但不知何故，考試鈴聲在13時58分過1到2秒左右突然提前響起，大約響了3到4秒後，試務人員緊急關閉，直到14時重新開始響起開始考試鈴聲，現場33間教室、考生實到人數1249人的權益並未受影響。

張茂桂表示，13時58分考試鈴聲提前響起，共有29間教室的考生開始作答，3間教室考生在14時才開始作答，另有一間教室13時58分開始作答，但監試人員發現後又停止考生作答，直到14時才開始作答，而該考場仍以規定的15時20分打結束鈴聲，雖然部分考生的考試時間增加，但1249名考生的權益並未受影響，故沒有送分問題。

張茂桂強調，所有考生皆有完整80分鐘作答時間，最後維持正確考試鈴響時間打鈴收卷。

(旺報 )