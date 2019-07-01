長期投入偏鄉醫療與社區營造的屏基放射科主任施丞貴，正式接下屏縣衛生局長職務。（林和生攝）

出身屏東歸來社區的屏東基督教醫院放射科主任施丞貴，21年前有感偏鄉醫療人才缺乏，毅然決然返鄉服務，並投入社區總體營造，鼓勵學生投入社區事務，讓曾經被叫「流氓庄」的地方脫胎換骨，1日他接下屏東縣政府衛生局長棒子，社區老幼皆到場祝賀。

歸來地方人士坦言，這社區屬於傳統農村部落，雖位處屏東市，但相較仍屬邊陲，幾次都市重劃都被排除在外，地方還流傳一句諺語形容當地孩子「讀冊不曾贏、打架第一名」，全是因為社區無發展，讓囝仔顯得沒有信心。

畢業於國防醫學院醫學系的施丞貴，曾任職於高雄榮總及台南奇美醫院，20年前父親一句「回來故鄉服務吧！」讓他抱定高雄、台南醫師人才濟濟，不缺我一位的理念，毅然捨棄高薪，回到屏基任職。

為了洗刷「流氓庄」名號，他在醫師工作之餘，開始投入社區總體營造，並接下歸來社區發展協會理事長一職，從社區文化、教育、產業等方面著手，邀集大學青年趁著寒暑假返鄉服務，讓從歸來出去的子弟，紮根在自己成長的土地，近來逐漸看到成果。

屏東縣長潘孟安借重他醫療專業與社造經驗，讓施丞貴接下衛生局長重擔，他以「你不出來，那我把愛及服務送進去」的行動力，希望解決偏鄉醫療、深根社區，另針對食安問題 ，也期盼提升屏縣檢驗中心檢驗件數，為地方食安把關。

(中時 )