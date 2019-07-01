花蓮縣長徐榛蔚主持開幕儀式和民眾一起同樂。（許家寧翻攝）

花蓮知卡宣綠森林親水公園開幕首日，吸引花蓮民眾入園戲水。（許家寧翻攝）

東台灣連日高溫，全國最大、免費暑期活動，平均每年吸引10萬人次入園的花蓮「知卡宣綠森林親水公園」7月1日盛大開幕，除六大主題設施，今年新增噴泉廣場、深水池與泡腳池，讓未換泳裝及包尿布小小孩也能輕鬆踏水，享受清涼的消暑時光。

邁入第五年的知卡宣親水公園暑期水上樂園戲水區，1日免費對外開放，六大主題水池，兩層樓高、長14公尺，刺激過癮的360度旋轉滑水道，以及蜿蜒70公尺的漂漂河及親子水池、雨林池、人工造浪池等水上設施，打造成為花東親子夏日戲水天堂。

為活動揭開序幕的縣長徐榛蔚表示，今年打造深水池，適合想體驗深水游泳的遊客；若家長不願意換泳裝下水，也有泡腳池可以採水，對身心障礙者、長輩和小小孩來說，十分方便，還有特別量身打造的幼幼池，適合父母帶幼齡兒童一起遊玩。

徐榛蔚陪巡視園區各項親水設施，向45名為遊客戲水安全把關的救生員致謝，遠從台南、高雄、台中的朋友看見徐榛蔚，紛紛開心合照，徐榛蔚也提醒民眾做好防曬措施，介紹知卡宣公園裡還有許多原生花草，歡迎民眾一起來親近自然。

知卡宣親水公園戲水區活動期間全部「免費開放」，開放時間為上午9時至中午12時、下午1時30分至5時30分，為維持水池衛生安全，民眾入池前務必穿著泳裝及泳帽，並遵守現場救生人員指揮，除周一休園外，若氣象局發佈颱風警報則暫停開放。

(中時 )