▲奧萬大森林遊樂區的木屋區，暑假推「涼夏優惠方案」平日住宿有優惠並加贈早、晚餐。（林管處提供）

▲奧萬遊樂區最近雨後，雙瀑水量充沛，比平日更為壯觀，並含豐沛的瀑布「負離子」。（林管處提供）

暑假來臨，中部地區重要避暑勝地的南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，又將是熱門的避暑探幽好去處。南投林區管處為鼓勵民眾入園生態旅遊，今年暑假特別推出「涼夏優惠方案」，暑假平日住宿除享有優惠價外，更加贈早、晚餐，值得民眾把握良機

南投林管處長李炎壽表示，奧萬大森林遊樂區位於台灣的心臟地帶，海拔約1,200公尺，平均氣溫比平地低5至8℃，天然舒適的闊葉樹森林中，擁有珍貴的「森林三寶」，也即優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」。

夏日的奧萬大，不但有氣勢磅礡的飛瀑、幽靜清涼的森林步道，並有景觀優美的吊橋，漫步悠遊其中，將可讓遊客暑氣全消，是暑期假日親子悠遊的好去處。

林管處並指出，奧萬大森林遊樂區鄰近村落有親愛村、萬豐村、法治村，富含多元的原住民文化特色與內涵，親愛村為泰雅族及賽德克族，萬豐村、法治村為布農族卓社群。今年暑假奧萬大又有涼夏優惠方案，歡迎喜歡原住民部落文化及生態旅遊的民眾，踴躍前往體驗特殊知性的原味夏日。

(中時 )