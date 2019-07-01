池珍熙在Netflix強檔韓劇《指定倖存者：60日》中飾演韓國菁英學校出身的環境部長朴武振，是個對政治完全沒有慾望，一切都以科學數字做客觀判斷的人，池珍熙得意地表示這點跟自己的真實個性很像，再加上角色設定的年紀與感覺也都與自己相當符合，讓他在整場近一個半小時的記者會上六次提到：「我真的超級適合這個角色的啦！」次數多到被主持人吐槽，也讓導演笑趴在桌上。

姜漢娜(右2)為戲上了一個月的武打課程。Netflix提供

《指定倖存者：60日》描述總統與眾多內閣成員在恐怖攻擊中不幸喪命，由繼承順位排序第12位的環境部長官朴武振（池珍熙飾演）代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。該劇是翻拍美劇《指定倖存者》，與原著的差異點是備受韓國媒體們注目的焦點之一。池珍熙笑著表示由於韓國和美國的憲法內容有所不同，再加上故事設定整個事件會在60天內結束，所以劇情架構上有很大的差異，也因此在看完編劇的劇本之後覺得劇情寫得如此相當有趣，不禁感嘆編劇相當厲害。導演柳鐘善也補充表示，儘管故事前提一樣，但是發生在不同的國家與社會，就會有不一樣的故事發展，除了有新增原著所沒有的角色之外，該劇更著重主角們在艱辛的情況下，是如何於絕望中找尋希望。

記者會上另外的「嬌」點就是姜漢娜，小露香肩展現性感的她表示因為在劇中飾演國情院反恐專責小組要員，所以在開拍之前就去上了一個月的武打動作課程，從最基本的前滾翻後滾翻開始學起，結果脖子韌帶因此受傷，體驗到當動作演員真的相當不易，可是也因為堅持下去而學有所成感到相當滿意。《指定倖存者：60日》1日起每周一二22：30與韓國同步播出。

(時報周刊)