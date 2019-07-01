嚮往躺在一大片草原上望著星空，聽著醉人音樂嗎？台南市的走馬瀨農場6日舉辦「草地音樂節暨農村嘉年華會」，節目包含劇場、藝人歌手表演與農產品設攤，民眾可以全家在草地上享受美食，伴著音樂感受蒼穹星海，浪漫過一個夏日之夜。

進入暑假期間，台南市政府與台南市農會6日推出「走馬瀨草地音樂節農村嘉年華暨農產展銷活動」，台南市長黃偉哲1日率農業局長李朝塘、台南市農會總幹事吳正仁邀請全台民眾，一起到走馬瀨農場草原，體驗躺在大草原，一邊看滿天繁星，一邊聆聽知名歌手現場演唱，浪漫的過一晚。

黃偉哲表示，走馬瀨草地斜坡，7月正好吹著徐徐晚風，加上現場歌手優雅的樂音相伴，最舒服的旅遊享受。

這次「走馬瀨草地音樂節農村嘉年華暨農產展銷活動」，規畫在地小農、文創手作市集、食農教育體驗以及特技綜藝秀等系列活動，從6日到14日，連續兩個週末，全市30多個區農會都會現場拿出該區最夯的農特產品，提供大家選擇。

台南市農業局表示，6日及13日兩天有舉辦「走馬瀨親子夜」、「走馬瀨狂歡夜」，邀請玩劇島劇團、MOMO家族帶動跳以及知名藝人梁文音、符瓊音、開水小姐演唱，現場有透過劇場故事演出，推廣台南農特產品。

(中時 )