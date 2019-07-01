富宇慈善基金會全額贊助工程款，並由綠屋家居捐贈多套家具，一樓空間規劃為小農市與社區體驗課程操作平台。（盧金足攝）

古坑再添新景點，到「華南咖啡書屋」聽一杯咖啡的故事！富宇慈善基金會執行長張宇承表示，「華南咖啡書屋」是富宇在台灣的第一座書屋，回歸建築的本質，透過空間的對話，連結土地與人。

「華南咖啡書屋」是富宇慈善基金會與逢甲大學建築學院合作，為華南實驗國小打造的複合式交流空間，每逢假日手沖咖啡職人、當地農民與返鄉青年組成的小農市集開張，是親子休閒新去處。

「華南咖啡書屋」並非由單一建築師負責設計，而是逢甲大學蕭俊碩博士帶領建築學院學生，了解華南實驗國小師生的使用需求後，溝通、共同創作而成，不砍伐任何一棵樹的建築理念與自然共好，基地位置原有的長頸鹿溜滑梯也因孩子們的不捨，最後與書屋巧妙融合。

富宇慈善基金會全額贊助工程款，並由綠屋家居捐贈多套家具，一樓空間規劃為小農市與社區體驗課程操作平台，二樓則為咖啡課程教室，並設有空中走廊連接校舍。

逢甲建築學院師生與華南實驗國小師生也都挽起袖子，親自參與書屋的油漆與室內的牆面彩繪與清潔，倒是雲林山區多雨潮濕的天氣，讓這座滿載著故事的建築足足等了18個月才完工。

這座童趣的建築，和2017年在泰緬邊境完工啟用的「逢甲國際小書屋NO.1」隔海呼應，2017年富宇「逢甲國際小書屋NO.1」興建時，華南實驗國小校長陳清圳就曾率隊前往泰北，提供當地居民咖啡種植的建議以及咖啡烘焙的技術，協助提升咖啡產值，並認購咖啡豆義賣，當時參與計畫的小學生今年已國中畢業。

華南實驗國小校長陳清圳指出，書屋連結教育和社區的產業發展，在國外，已經是台灣精神的象徵，這些來自外界的力量都是責任的開始，「華南咖啡書屋」不只是一棟建築，更代表教育與產業連結的精神，期待未來國內外的每一座書屋都能連結起來，讓愛心的擴散不只到國外，還能延伸到我們的下一代。

「逢甲國際書屋」的發起人王銘鴻建築師指出，「華南咖啡書屋」與其他國內外逢甲建築小書屋的可貴，在於我們不是單方面塞一個小圖書室給他，而是根據使用者的需求，創造一個實用的空間，「華南咖啡書屋」從最初的聯繫到完工啟用，共花了3年，從社區小農的創生，到後來有青年返鄉，每一次來，都在這裡看到了希望。

雲林縣政府城鄉發展處處長林長造表示，樂見企業實踐企業社會責任，補足政府不足之處，雲林縣大約有180多所國中小，希望未來可以「有一就有二」，為偏鄉帶來更多發展的可能性。

啟用後，「華南咖啡書屋」不定期邀請各領域專家、校友經驗分享及攝影展、畫展等精采活動，不但社區居民能在書屋裡與孩子一起跨齡共學，假日還結合輕旅行、共生田和社區小農及返鄉青年舉辦常態性的小農市集，帶動社區與學校共生共榮。

(中時 )