◎ 反制罷韓 網號召罷免黃捷

韓黑網路社團「公民割草行動」、「We care高雄」近日發起罷免高雄市長韓國瑜活動，預計在12月25日韓國瑜就職市長周年展開罷免連署。而韓粉也不甘示弱，為反制罷韓行動，在挺韓相關臉書粉絲團，發起罷免時代力量高雄市議員黃捷的活動。

◎ 白宮經濟顧問： 放鬆華為制裁非「大赦」

白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美陸恢復貿易談判「是很重要的大事」，預料「談判會持續一段相當長的時間」，美陸之間短期內還無法達成貿易協議。他另針對川普放寬對華為的制裁進行辯護，強調華為還是被列在黑名單上，「這不是大赦…商務部僅會針對普遍可得的商品核發暫時性的額外許可。」

◎港七一大遊行 警民對峙爆衝突

香港民陣今日（1日）舉辦一年一度的七一大遊行，下午三時在維園中央草坪起步。民陣召集人岑子杰表示，這次遊行主題是「林鄭下台、撤回惡法」，而「反送中」的訴求，包括釋放示威人士等也會延續到這次遊行訴求。

◎ 罷工害損18億 旅行業批政府無作為

空服員工會罷工至今已滿12天，長榮營收損失達21億元、數十萬名旅客受影響。品保協會今日召開記者會，要求政府應有所作為，制定罷工預告期與機票履約制度，並需修改旅遊定型化契約，品保副理事長黃文卿指出，截至6月底行程受影響的旅客已逾20萬人，旅行業營業損失約18億元，旅行公會不排除發動抗議行動。

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