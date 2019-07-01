放暑假，快呼朋引伴來彰化縣圖讀好書，彰化縣政府文化局推出「夏日繽紛好讀節〜就是非讀BOOK」活動，鼓勵社區、機關學校以團體名義借書，透過讀書會形式，以共樂、愛分享的閱讀傳染力，讓閱讀不再獨樂樂。
揪團來挑好書，讓你整箱搬回去讀！為了鼓勵團體共讀，文化局開辦團體借閱證，凡公私立學校、幼兒園、機關、社區，以團體名義借閱文學或童樂繪繪本書等書箱書籍，同一本書至少需借10冊以上，最多可同時借閱400冊。
彰化縣長王惠美指出，彰化縣國小有「愛的書庫」，國中設「活水書庫」，而縣立圖書館館藏豐富、好書很多，文化局定期採購最新的暢銷書，經過盤點，磺溪文學獎得獎作品專輯、作家作品集等近5千冊，幼兒園推廣閱讀部分，也有2600多冊書籍、繪本。
王惠美說，來縣立圖書館看書、吹冷氣，不僅節能減碳，還能增長智慧。過去大家來圖書館借書，一次只能借30本，團體辦證是希望大家共讀，最多借到400冊，借期長達60天，歡迎大小朋友一起來圖書館借閱好書。
文化局長張雀芬說，這次還設立「暑假作業閱讀專區」，篩選好書提供給小朋友與家長參考，並推出「閱讀搶先鋒」主題書展，也有闖關遊戲、「話漫畫講堂」、「林老師說故事」、「歡樂電影院」、「過期期刊販售」、「文化局出版品精書販售會」、「好書交換」等精采系列活動等著大家。
(中時 )
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