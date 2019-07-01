桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第12天，據了解，勞資雙方在6月29日談判時，雙方雖然在第一條的禁秋後算帳僵持不下外，其實資方也在團體協約中加入「罷工預告期」、「罷工截止期」及「限制罷工航線」等規範。

據了解，資方除了提出罷工預告期、截止期、不得罷工航線外，裡面也提及工會會員不得霸凌非會員、損害公司名譽等條款。

談及明天的協商，桃空職工秘書長鄭雅菱強調，其他的訴求都可以再談，但工會的底限就是禁止秋後算帳條款，包括長榮航空公司立即撤除配合罷工行動會員的曠職懲處、回復會員權益至罷工前的狀態。

此外，鄭雅菱提及，資方所提協約中除了針對空服員的訴求外，也新增罷工預告期、截止期及不得罷工航線等。工會是否能接受？她指出，與董事長林寶水會面時並未觸及到限制罷工條款，其實預告期、截止期訂定與否要看公司對工會的態度，如果公司對工會的態度仍是不友善，工會當然要保留罷工的能量，但如果公司願意改變對工會的態度，互相限制的界限也是可以討論的。

(中時 )