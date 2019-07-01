在港府慶祝「回歸」的7月1日，香港民間人權陣線（民陣）再度號稱民眾上街遊行，原定下午3時舉辦七一大遊行，但終點從政府總部外改為中環遮打道。

原定下午3時開始七一遊行，但警方因今早政府總部與立法會出現的示威衝突，因此向主辦方民陣提出延期等3建議，但均遭拒絕；遊行照常於3點開始，但基於安全考量，民陣決定遊行路線避開立法會與政府總部，終點改為遮打道，但尚未獲得警方同意。

下午2時45分，民陣示威者由維園起步。維園草坪有人感不適暈倒，民陣指不少市民已暴曬等待長時間，要求開放更多閘口讓遊行隊伍離開維園。隊頭已到鵝頸橋底。

下午3時左右，龍頭已抵灣仔修頓球場，岑子杰決定繼續遊行至中環，並強調市民可隨時加入及離開。

民陣召集人岑子杰在下午4時15分於遮打道終點宣布遊行結束。他續稱，警方對民陣遊行的不反對通知書時效直至今日午夜，「大家可以去大家要去的地方」。

接近下午5時，有原留守在夏慤道的示威者，在金鐘道高等法院下，呼籲遊行人士到夏慤道支援：「香港人，我們需要你，一個都不能少」。部分遊行人士轉入夏慤道（立法會外的對峙現場）。

雖然七一遊行龍頭已達終點，但銅鑼灣港鐵站內仍大有批穿黑衣的遊行市民。銅鑼灣渣甸街人流眾多，市民不斷高呼「開路」。

接近晚間6時，民陣七一遊行改以德輔道中及遮打道交界為終點後，現場所見，遊行市民到達終點後陸續散去，逗留者不算很多。

(中時 )