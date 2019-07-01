南投縣長林明溱今1日在縣府工務處長陳錫梧及立委馬文君陪同下，分別前往埔里鎮多處道路會勘，了解里長與民眾陳情內容，並當場同意將盡快施作排水溝及道路改善工程，保障民眾出入安全。

林縣長一行特地前往施工中的愛村橋關心重建工程進度，對該工程進度已達標並超過85％，表示肯定和讚許，也對施工人員的辛勞表達慰勉之意，並希望完工後能方便附近里民出入，不會再因豪雨颱風而影響民眾進出安全。

隨後林縣長並分別前往福長路26號旁會勘排水溝，同意重新鋪設AC路面及路邊排水溝，總經費約123萬元。投73-2線1K＋500處的排水溝也同意一併改善，滿足周遭民眾需求。

另外，林縣長也前往南村里南村段286地號的產業道路以及中山路4段470號旁的道路會勘，了解道路實際損害情形，在聽取民眾意見後，當場同意進行路面改善工程，並責由縣府工務處進行後續工作。

(中時 )