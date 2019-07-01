2019第3屆松山盃國際籃球邀請賽今天起在台北體育館1樓進行5天熱戰，東道主松山高中今天下午迎戰馬來西亞柔佛州代表隊，以92：43大勝。

松山盃今年再次獲得富邦人壽力挺，主題是「以球會友」，松山高中教頭黃萬隆表示，感謝富邦人壽支持，讓賽事推向高中版瓊斯盃，讓高中球員球員站上舞台與其他國家好手對抗，讓國際看見台灣高中籃球的進步。」

松山盃第一場比賽就以大比分差留下勝利，黃萬隆指出，沒有特別設定目標，每年松山盃就是讓高一新進球員與高二、高三球員搭配，找出其中的優缺點，並磨合隊型。」

本屆松山盃有4支外國隊伍和台北松山高中、新北能仁家商、高雄137聯隊及JUMPMAN大學新秀隊等8隊參賽，連續三屆來台參加松山盃的日本福岡第一高校，是松山盃首屆冠軍、2018年日本WINTER盃冠軍，也是旅日棒球好手陽岱鋼的母校，與2017年WINTER盃冠軍明成高校一同來台踢館，福岡第一高校今天一日兩戰，上午107：65擊退馬來西亞柔佛州代表隊，下午則是93：74力挫大學新秀隊。

(中時電子報)