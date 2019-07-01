大甲愛樂室內樂團在「佰元音樂會」，將演奏親切、耳熟能詳的台灣民謠樂曲。（陳淑芬攝）

玩弦四度爵士樂團受邀將在「佰元音樂會」演出。（陳淑芬攝）

只要花新台幣100元票價，就可以進國家級藝術場館欣賞音樂會！台中國家歌劇院的親民「佰元音樂會」今年下半年推出「大甲愛樂室內樂團」及「玩弦四度爵士樂團」，將各於9月及11月分別以民謠樂曲及爵士樂與民眾搏感情，邀請民眾到歌劇院體驗音樂饗宴。

台中國家歌劇院自2017年起開辦「佰元音樂會」，以100元親民票價，邀請大台中地區朋友到歌劇院欣賞音樂會，深受大眾喜愛。今年「佰元音樂會」上半年推出年輕室內重奏組合「三個人3peoplemusic 」及「CMO樂團」演出；下半年將安排「大甲愛樂室內樂團」及「玩弦四度爵士樂團」各於9月及11月演出，1日舉辦小型音樂記者會。

「大甲愛樂室內樂團」由中部優秀演奏音樂家組成，於2019年獲選為中市傑出演藝團隊。將在音樂會中演奏《望春風》、《夜來香》等改編台灣民謠，並邀請來自司馬庫斯泰雅族歌手拉亞比呼與莎韻‧尤命演唱泰雅敘事曲選段，展現多元的土地聲音。「以親民、耳熟能詳的樂曲，吸引民眾走進劇場」樂團團長鄭宥媃表示，演奏會將以文學及音樂等多元藝術與觀眾現場分享、互動，呈現台灣這片土地的美好。

「玩弦四度爵士樂團」作品常融合爵士、流行、R＆B、藍調、鄉村及世界音樂等元素，專輯曾獲2015年金音獎最佳爵士專輯、2016年金音獎最佳爵士單曲獎。樂團團長黃偉駿表示，台灣許多老建築的保存未受到關注，然而這些老建築承載許多歲月痕跡，希望透過這類題材的音樂創作，讓觀眾能深入瞭解文化無形價值。

(中時 )