7月16日開打的印尼羽球公開賽是世界球后戴資穎下一場會參加的國際賽，世界羽聯BWF最近都在努力為比賽打廣告，最新的宣傳是放上去年男雙決賽精彩畫面，有「小小兵（Minions）」別名的印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）/蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），飛身救球過往，還令對手發生失誤的好球，不到24小時吸引將近4萬羽球迷觀看。

羽球男雙比賽節奏非常快速，去年印尼公開賽男雙決賽由地主兩組人馬競爭，亞飛安（Fajar Alfian）/亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto）發球後，雙方來回數拍，蘇卡穆約面對一記角度打開的球奮力飛撲救球，打完之後失去重心，在地上滾了一圈，隨即趕緊起身準備面對下一拍，而蘇卡穆約這一擊球不但越過網落在界內，對手也被這神來一擊嚇到，回擊時沒拿捏好方向，球兒出界、吉德翁/蘇卡穆約收下這一分。

吉德翁/蘇卡穆約是當今男雙世界第一，BWF臉書粉專分享這精采一分，並用崇拜的語氣寫道：「是鳥！是飛機！是小小兵！」有球迷留言2018印尼公開賽這場男單決賽是最棒的比賽，或是稱讚這組「小小兵男雙」是最棒的男雙組合。

(中時電子報)