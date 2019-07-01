台中1名男子日前因生殖器有硬塊，他痛了半年後就醫。男子因為當時血尿且硬塊又長達半年，醫生因此研判他是罹患了「陰莖癌」並安排手術，而男子也簽下手術同意書同意動手術切除病灶，而男子術後他的生殖器只剩4.5公分。

不過，男子之後得知醫師在手術前就從剛出爐不久的報告中得知他的「硬塊」並非罹癌，但仍把他的生殖器切掉，氣得對醫生提告要求賠償醫療費與精神慰撫金等共891萬餘元，侵害其妻的配偶權部分，賠償650萬元，合計1541萬餘元。不過法院審理時，參考第三方的鑑定，都認為醫師沒有過失，一、二審都判決男子敗訴可再上訴。

判決書指出，男子指控醫生在報告未出爐前就研判他罹患陰莖癌並安排他做「陰莖切片手術」，又在報告出爐發現他沒有罹癌時，不但沒有告知他和妻子，還對他進行手術切除其陰莖，對他身心有很大的傷害，對醫師提告求償1541萬餘元。

綜合媒體報導，醫生表示，男子求診時陰莖不但有6個月的硬塊還有血尿的症狀，才做出他罹患陰莖的判斷，而手術前一日也曾對他說過，建議方先做膀胱鏡檢查和陰莖切片，甚至可能會要切除部分陰莖，方男也簽下了手術同意書，也有護理師在場。

到了手術當天，又再次向他說明「要做腫瘤切除，保留大部分陰莖，如不得已還是要做部分陰莖切除」，之後醫生在去除腫瘤時，發現如果不切除男子的「部分」生殖器就無法完全清除他的腫瘤，當時手術中他的妻子聽完說明之後也同意，他才繼續進行手術。

台中地院一審認為醫生已盡告知義務，而且男子的生殖器還有4.5公分，而台中地檢署也曾委託衛福部醫審會與長庚醫院鑑定，兩單位均認為醫生對男子的醫療行為沒有過失，一審判決男子敗訴醫生免賠，男子不滿上訴二審，台中高分院仍判他敗訴，可再上訴。

(中時電子報)