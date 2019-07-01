基隆市八堵路逢雨必淹，去年9月暴雨來襲時，使得路面都快要「積水成河」，水退去後，環保局則先進行清溝處理。（張穎齊翻攝）

基隆市八堵路逢雨必淹，市府對此斥資6330萬元，1日進行雨水下水道新建工程開工動土，要徹底解決淹水問題。（基隆市政府提供）

基隆市八堵路逢雨必淹，市府對此斥資6330萬元，1日進行雨水下水道新建工程開工動土，要徹底解決淹水問題。（議員林旻勳提供）

基隆市八堵路每次經過豪大雨來襲，就會因為排水宣洩不及，造成台鐵路橋下的涵洞封閉，使得八堵路「逢雨必淹」。市府對此斥資6330萬元，1日進行雨水下水道新建工程開工動土，以徹底解決淹水問題，保障市民人身及財產安全。

副市長林永發指出，八堵火車站到鐵橋下方地勢較低，周邊地區雨水逕流都往這兩處集中，使得下雨時容易積水，造成市民不便，市府為徹底解決宣洩不及的問題，將會把八堵火車站路邊的截水溝，一直到鐵橋下的箱涵的雨水，直接排入基隆河。

立委蔡適應表示，他2017年即協助市府爭取納入內政部營建署的「流域綜合治理第2、3期計畫」，改善從八堵火車站至七堵鐵道下方涵洞，總共800公尺長路段的排水問題。

蔡適應說，原本營建署2017年編列八堵雨水下水道3900萬元補助，市府需自籌1100萬元，但在全段設計及檢討時，發現經費和整治範圍需要再擴大，才足以治本，所以在2018年重新檢送計畫時，將原本800公尺的路段延伸至1100公尺。

蔡適應提及，他也要求中央多給予協助，今年終於由營建署核定6330萬元，其中中央補助78％約4937萬元，市府自籌22％約1393萬元，希望1日動工後，可以解決長久以來，八堵路沿線的排水問題。

工務處表示，未來將持續提高下水道保護標準，並改善地區排水系統，保障用路人安全、當地生活水準及環境衛生。

(中時 )