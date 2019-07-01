中職》千呼萬喚！ 味全龍搬出選秀第五張桌子 18:262019/07/01 中時電子報 鄧心瑜 、台中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年中職選秀會擺出第五張桌子。（鄧心瑜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中職30年新人選拔會終於出現第五張桌子，因為有味全龍加盟，新人選秀報名人數也創下145人破新高，也代表為味全龍的狀元將要誕生。 2019年中職選秀會在台中舉行，前4輪味全龍有2次指名權，依序為味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿、味全龍。不過雖然參加人數眾多，各隊好手漸漸趨於飽和，除味全龍會選20-25人之外，其他四隊預計不會選超過七輪，因此落選人數也可能突破2017年的63人，創下落選人數新高。 2019年中職選秀會。（鄧心瑜攝） 2019年中職選秀會。（鄧心瑜攝） (中時電子報) #味全龍 #中職選秀 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》徐佳瑩壓軸登場 7／7為悍將主題日獻唱 12:082019/06/27 體育 中職》中信兄弟簽下新洋投 赫猛明日抵台 12:142019/06/27 體育 中職》陳品捷遇前所未有低潮 靠特打找回身手 19:312019/06/28 體育 中職》昨日掛蛋今日猛打賞 胡金龍：提供出局數 23:012019/06/28 體育 中職》朱育賢狂敲半季第21轟 追平中職紀錄 18:212019/06/29 體育 中職》朱育賢敲半季第22轟 破中職30年紀錄 20:172019/06/29 體育 中職》半季22轟刷新紀錄 朱育賢領猿痛擊悍將 21:012019/06/29 體育 中職》朱育賢三破紀錄 洪總狂誇：無法挑剔 21:312019/06/29 體育 鮮肉搶進中職 誰能龍登狀元 04:102019/06/30 運動天地 中職》柏納帝那遭解約 桃猿補上冠猛 16:352019/06/30 體育 體育熱門新聞 NBA》現實？林書豪至今沒跟球隊會面 - 體育 NBA》勇士球迷：我們背叛了伊戈達拉 - 體育 NBA》再次震撼！勇士先簽後換搶到羅素 - 體育 NBA》就剩他！里歐納德不跟球隊會面 - 體育 MLB》陳偉殷落難 還被主場觀眾噓 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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