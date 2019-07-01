中職30年新人選拔會終於出現第五張桌子，因為有味全龍加盟，新人選秀報名人數也創下145人破新高，也代表為味全龍的狀元將要誕生。

2019年中職選秀會在台中舉行，前4輪味全龍有2次指名權，依序為味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿、味全龍。不過雖然參加人數眾多，各隊好手漸漸趨於飽和，除味全龍會選20-25人之外，其他四隊預計不會選超過七輪，因此落選人數也可能突破2017年的63人，創下落選人數新高。

2019年中職選秀會。（鄧心瑜攝）

2019年中職選秀會。（鄧心瑜攝）

(中時電子報)