陳瀅擁有性感身材。（圖／翻攝自missjni IG）

29歲女星陳瀅有香港宅男女神的封號，過去她曾和澳門賭王何鴻燊五子何猷亨交往，但相戀一年就宣告分手，最近她在IG分享到巴黎旅行的照片，露出美背和修長白腿，側面更開岔開到骨盆，引來網友驚問：「沒穿底褲？」、「好像穿泳衣上街」。

陳瀅2010年出道，之後以電視劇《女人俱樂部》、《四個女仔三個BAR》走紅，擁有性感身材的她，今年更以《福爾摩師奶》裡「魏素嘉」一角，演技受到肯定，還有不少觀眾看好她今年能在萬千星輝頒獎典禮2019奪下最佳女主角大獎。

而陳瀅過去緋聞對象也不少，曾和羅天宇及陳家樂傳出緋聞，但她只認是好朋友，2015年她公開認戀何猷亨，可惜戀情沒開花結果就告吹。最近她到巴黎度假，連曬多張美照，其中一張更可見她穿白色短洋裝，開岔開到骨盆露出半個屁股蛋，引來粉絲留言提醒她要小心走光，但也有人覺得她這樣穿超美，笑說：「地球太危險，等我保護妳」。

(中時電子報)