苗栗警分局頭屋分駐所改建完成1日啟用，提升辦公環境。（何冠嫻攝）

苗栗警分局頭屋分駐所廳舍老舊，經改造提升辦公環境與動線，1日揭牌啟用。（何冠嫻攝）

苗栗警分局頭屋分駐所原辦公廳舍老舊、狹窄，經改建不但擴大空間更規畫明亮且便民的動線。1日落成啟用，將為民眾提供更完善、貼心服務。

頭屋分駐所成立於1934年為杉木造建築，曾於1981年重建為一層樓建築物，所轄頭屋、象山、曲洞、飛鳳、獅潭、北坑等6村，但原廳舍格局配置老舊、狹小，耐震力不足，因應地方治安需求，獲中央及苗栗縣政府共2800萬元補助改建，已於近期完工。1日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、警察局長林國清、苗栗警分局長賴銘助、頭屋鄉長徐鑫榮等人剪綵、揭牌啟用。

新建辦公廳舍為地上3層樓RC構造建築物，占地260坪比原廳舍大3倍，林國清指出，內部空間新穎寬敞，為基層員警打造優質辦公環境提升服務品質。徐耀昌指出，近年因觀光休閒景點進駐及中山高頭屋交流道通車，警方維護治安、交通責任加重，期許新建辦公廳舍，能提供民眾更貼心服務，強化執勤效能。賴銘助也對鄉親予頭屋分駐所支持表達感謝，並表示員警今後將為地方百姓付出更多心力服務。

(中時 )