替代役大哥哥們帶孩子們玩起氣球傘運動。(吳亮賢翻攝)

從音樂學防災課程，以寓教於樂的方式教導孩子們居安思危的觀念。

學童最期待的暑假來臨，許多家長因生活負擔而無法全心陪伴孩童，新北市三重區公所與11位替代役男規畫「大手牽小手-夏令營」活動，幫助中低收入戶、新住民、單親或隔代教養及其他經濟弱勢的家庭照顧孩童，活動於1日下午在三光國小熱鬧登場，共為期3天，希望帶給孩子們溫馨、快樂的暑假回憶。

夏令營時間為1日至3日的下午1點到5點，課程內容包羅萬象，包含基本法律常識、反毒宣導、美勞創作(紙動畫)、武術防身、團康活動等有趣內容，讓孩子從課程中學以致用，達到多元化的學習發展。

第一天替代役大哥哥們帶孩子玩起氣球傘運動，以及從音樂學防災，2日將帶領小朋友到臺北市內雙溪自然中心戶外生態教學，3日還有防身術課程，用寓教於樂的方式讓小朋友開心學習。

三重區長劉來通表示，本所陪伴孩子已有三年時光，孩童每次都非常期待看到大哥哥的到來，透過每年暑假，運用替代役男人力資源與專長，將公益服務的精神落實在日常生活中，協助弱勢家庭學童能有適當的學習環境與休閒娛樂，陪伴他們快樂學習、安心成長。

(中時 )