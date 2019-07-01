韓黑網路社團「公民割草行動」、「We care高雄」近日發起罷免高雄市長韓國瑜活動，企圖干擾韓國瑜參選總統之路。政壇傳言具有「扶龍命格」的北市議員王世堅也發聲，他呼籲韓國瑜獲國民黨提名後應主動辭去高雄市長一職，這主意正中韓黑網路社團下懷，企圖藉故在高雄鬧事，讓韓國瑜背腹受敵、亂了陣腳。

王世堅在臉書指出，「韓國瑜去年選上高雄市長，阿堅認為韓國瑜就好比打棒球登上一壘，如今卻想參選總統，肖想從一壘盜壘回本壘！」

王世堅建議，「倘若韓國瑜贏得初選獲得國民黨提名參選總統，阿堅呼籲韓國瑜獲提名後應主動辭去高雄市長一職，這不但化解外界要罷免韓國瑜的聲音，二來韓國瑜就無後顧之慮可與我們民進黨提名的蔡英文總統直球對決，雙方就國家定位、台灣主權論述清楚。」

其實，韓國瑜主動辭去高雄市長一職，就是中了民進黨「罷韓」陰謀。一，先落實韓國瑜辜負高雄市民選票託付罪名；二，藉高雄市長補選再掀選戰抹黑攻擊，令韓國瑜後院著火，導致市長、總統兩頭空。韓國瑜應堅守高雄市長一職，待總統之戰底定，若韓選上總統，便以總統之尊輔高雄市長補選，屆時必可讓國民黨人選安全上壘；若未能在總統大選勝出，高雄市長仍可穩居不動，再圖下次機會。

所以，「罷韓連署」活動是包裹民進黨陰謀算計，先干擾韓國瑜察查陳菊時代弊端，再影響2020總統大選。王世堅呼籲韓國瑜獲提名後應主動辭去高雄市長一職，就是「罷韓」側翼攻擊，韓國瑜、國民黨人千萬別掉落陷阱。

(中時電子報)