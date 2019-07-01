新北市社會局聘用的陳姓社工，趁著幫張姓癌末獨居長者辦理住院手續時，偷走他的金融卡及證件，前後盜領16次、金額高達112萬元，銀行人員察覺有異找上門，陳男還謊稱受張男家屬所託幫忙代領、張男本人已往生等，新北地檢署痛批陳男玷污社工職位，依侵占、詐欺罪嫌將他起訴。

起訴指出，陳姓社工負責板橋區獨居老人、身心障礙者、兒少個案的經濟與生活照顧，去年12月間接手張姓癌末長者個案，為了辦理入住私人安養中心手續，他陪同張男至板橋農會申請新發晶片金融卡。

由於張男患有輕微失智、被害妄想症，長年臥病在床很少外出，陳姓社工見他精神狀況不佳，頓起賊心，將存摺及印章交給護理之家後，張男的金融卡則佔為己有，獨自至提款機盜領共16次，前後詐得金額高達112萬2000元。

農會人員察覺帳戶被異常提領，調閱監視器後發現一名身穿外套、頭戴安全帽、口罩的男子多次提領，形跡鬼祟，卻無法與張男本人確認，只能透過陳姓社工聯繫，陳男繼續誆稱張男已入住安養院，自己受張女姪子所託代為提領，農會人員繼續追問安養院位址，陳男一下辯稱人在恩主公醫院，一下乾脆說張男已往生、無法聯絡。

檢方痛斥陳男身為社工，本應以扶助弱勢為職務，竟謀取身障者財物，玷污公務人員，破壞人民對社工的信賴，犯後狡辯，考量他已全數償還112萬元，也積極與被害家屬調解，建請處適度量刑。

(中時電子報)