國立苗栗高中學生湯逸嫻學習舞蹈10多年，未來期盼能進入舞團。（湯逸嫻提供）

湯逸嫻從芭蕾跳到嘻哈，勇於嘗試多元舞風。（湯逸嫻提供）

國立苗栗高中熱舞社第20屆社長湯逸嫻學習舞蹈已有10多年資歷，除了拿手的古典芭蕾、現代舞、民俗舞蹈，加入社團後她嘗試跳起街舞「Hip hop」，自信隨著節拍舞動身體，眼神裡充滿嘻哈態度，曾赴匈牙利、馬來西亞藝術節表演的她，期盼未來能進入舞團，實現舞蹈人生夢想。

湯逸嫻就讀幼稚園中班時就跟隨姊姊拜師學舞，曾代表苗栗縣參加全國舞蹈比賽，在現代舞個人組項目榮獲優等成績，並在去年8月遠赴匈牙利參加當地的藝術節，與舞蹈社約10名舞者演出多首經典舞蹈，吸引外國觀眾目光，利用舞蹈做外交，2015年她也曾赴馬來西亞沙巴藝術節演出。

練舞不只是興趣，更是一種自我實現，湯逸嫻提起有次練舞因為動作怎麼跳都跳不好，頻頻「炸膝蓋」而自責萬分，看著滿是紫黑瘀青的膝蓋，心裡還是不服氣，告訴自己「站起來」就一直跳到好為止，經過老師耐心陪伴，完成動作的當下真的超感動，有著難以言喻的成就感。

她說，學生時代練舞遇到的困難就是學業難兼顧，因為練舞需要耗費大量時間與體力，自己都把握零碎時間讀書複習，上課認真聽，自修不摸魚，段考前3個禮拜就開始備戰，雖然很忙，但忙得很充實，目標也更聚焦，先以考進舞蹈系或英文系為志願，對於未來發展不設限。

(中時 )