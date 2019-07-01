國家交響樂團（NSO）音樂總監呂紹嘉在2020年任期屆滿後，將不再續任，這是他留在NSO的最後一年，今（1）日他為樂迷和團員們，開出超「澎派」菜單，包括貝多芬《莊嚴彌撒》、馬勒《悲嘆之歌》等，其中《悲嘆之歌》可說是呂紹嘉給NSO的最後一塊馬勒拼圖，深情的禮物，呂紹嘉表示：「過去10年來，我們完成了馬勒交響曲全集，現在再加上這一首從未演過的悲嘆之歌，可說是完整了。」

呂紹嘉是法國貝桑松國際指揮賽、義大利佩卓第國際指揮賽、荷蘭孔德拉辛國際指揮賽，三大指揮大賽首獎得主，回想自2010年上任以來，他以「走一條長遠的路」為信念，為樂團安排一連串馬勒交響樂曲，磨練樂團質地。

10年下來，除了馬勒未完成的第10號交響曲之外，其他前9首都已完成，呂紹嘉表示，「其中第9號交響曲，我曾經在2005年、2014年和NSO一起演出，現在又要再一起演一次，相信我們經過這14年，都有更深的感觸。」

除了馬勒，明年NSO將前往荷蘭、英國、瑞士、法國和日本巡演，適逢貝多芬250周年，呂紹嘉特別在日本行安排了貝多芬第7號交響曲，呂紹嘉說，這首「貝七」是NSO招牌曲目，「除此之外，前些年受到日劇《交響情人夢》影響，讓更多人認識貝七，連我女兒也是透過這部日劇，了解很多首古典音樂作品，這是首熱鬧、歡慶的曲目，很適合和觀眾們同慶。」

日前公開場合，有觀眾詢問呂紹嘉：「總監，你為什麼要離開我們？」呂紹嘉表示，未來他將再以不同的方式回到NSO，並非永久離開。

在NSO的最後一年，呂紹嘉說他會更加珍惜每一場演出，平常看起來冷靜、不苟言笑的他，現在也很能和團員們開玩笑，排練時還會舉網紅角色為例，作為形容音樂的方式，逗得團員們開心大笑，「原來總監在古典音樂之外，也有在關注網紅生態」。

(中時 )