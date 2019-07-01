全國高級中等學校教育產業工會解析今年指考生物科指出，試題大致符合素養導向的要求，考驗學生看圖、讀表的能力，且圖示與文字與前兩年相較更為簡明、清晰。考題範圍方面，如往常般，分子醫學和動物生理學仍是指考的主軸，植物考題則是偏少。

全中教表示，今年生物科試題與生活時事結合，CRISPR／Cas9基因編輯技術以及非洲豬瘟皆入考題。實驗題方面較為偏重概念，44、46、47題並不需要做過實驗也可以判斷答案。構樹與南島語系的題組引用自科學人雜誌，應註明出處，答題方面可能會有bias，有看過文章的學生可以直接選答，不一定考驗閱讀理解。

全國教師會則表示，今年生物科中偏難，圖表分析多，閱讀理解思考能力較佳的學生，較易拿高分；時事入題，如31、32題組以非洲豬瘟入題，閱讀題2以唐獎得獎內容CRISPR入題；免疫與分子生物學比例偏高,各章節試題配置不夠平均。

全教會表示，今年應用生物仍以記憶的知識題型入題,不利學生作答；實驗題中部分試題以非課程實驗之操作內容命題,如：44、46。

(中時 )