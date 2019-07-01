副總統陳建仁出席「108年全國戶政日慶祝活動頒獎表揚典禮」，他表示，將要全面換發數位身分識別證，透過安全可信賴的政府骨幹管網路串接各項資料，讓民眾在家就能申請各種政府服務，全面核發2,359萬張國民新身分證，這是一項艱鉅任務，相信在戶政同仁的努力下，一定可以再創下戶政史上一項重要里程碑。

陳建仁表示，戶政業務是國家行政的重要基礎，舉凡文化教育、社會福利、國防兵役、財稅交通、警政司法及選舉投票等國家重要施政的規劃釐定及行政業務的推廣，均有賴戶政機關提供詳實戶籍資料，才能順利推行，所以戶政同仁是政府運作中很重要的關鍵角色。

另外，日前立院通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，成為亞洲第一個同性結婚合法化的國家，陳建仁指出，同性朋友可向戶政事務所辦理結婚登記，完成終身大事，讓相愛的人能夠彼此結合、互相照顧，擁有家庭的溫暖，得到法律上的保障，這是多麼好的一件事。同性別2人到戶政事務所辦理結婚登記，戶政同仁都是以平等親切的態度祝福登記的同婚伴侶，一起見證婚姻平權，實在是非常美好、也非常幸福。

戶政機關也不斷精進戶政業務，例如在積極落實延攬外國專業人才上，採取主動協助申請歸化的方式，建置戶政及移民機關跨單位合作，提供一站式服務，在戶政事務所可同時申請歸化、居留、定居及設籍，簡化歸化程序，打造一個友善、便民的移民環境，讓更多外國專業人才成為「正港的臺灣人」，提升我國競爭力。

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