台北電影節1日公佈「台北電影獎頒獎典禮」首波頒獎人，不少粉絲心目中的「女神」出現在名單中，影展大使林依晨將頒發最佳新演員獎，她是影視歌三棲的全才型藝人，曾入圍金馬獎最佳女主角，並兩度登上金鐘獎視后，從學生時代就入行的她以大使身份加持未來的台灣巨星，隋棠、謝欣穎負責揭曉紀錄片、剪輯獎。

曾獲台北電影獎最佳女主角的許瑋甯也受邀頒獎，將與閨蜜林心如共同揭曉影后。2人因戲結緣，戲裡戲外都是好友，林心如近年由演員轉為製作人，憑藉電視劇《16個夏天》獲得金鐘獎戲劇節目獎，默契絕佳的兩人有望為典禮帶來驚喜。

螢幕緋聞情侶胡宇威及陳庭妮則共同頒發攝影獎，2人分別主演的《寒單》及《比悲傷更悲傷的故事》皆入圍該項目，他們過去曾合作電視劇《真愛趁現在》、《真愛黑白配》，如今各自在大銀幕發光，此次的台上互動令粉絲期待。另外，劉以豪、李千那、林哲熹、胡宇威、張書豪、莫子儀、導演徐譽庭都將上台頒獎。台北電影獎13日在中山堂舉行。

(中時 )