役男們特別挑選長輩熟悉的曲目，以逗趣方式伴舞娛樂長輩，讓長輩們欲罷不能。(吳亮賢翻攝)

由新北市社會局替代役男組成的「雁行役工隊」，專程到泰山中保公共托老中心陪伴輕度失智長輩。(吳亮賢翻攝)

由新北市政府社會局替代役男所組成的「雁行役工隊」，1日前往泰山中保公共托老中心陪伴輕度失智的長輩，除了教長輩手部、耳朵和眼睛健康操，還特別挑選長輩熟悉的曲目，以逗趣方式伴舞娛樂長輩，讓長輩們欲罷不能，直呼「再來一次！」

「雁行役工隊」領隊侯鈞泰表示，團隊於4年多前成立，迄今已進入第10屆，取義於領頭雁隨著服役期滿離開後，接續的替代役學弟們能繼續帶領飛翔。

侯鈞說，役工隊到過兒少老障等社福機構服務，雖然替代役制度即將走入歷史，但弟兄們仍非常熱情，利用晚間設計課程，希望帶給失智長輩不一樣的刺激和體驗。

12位替代役男分靜態和動態兩組，教長輩們如何運用十巧手，做手部運動，按摩耳朵和眼睛周邊穴道，以常保健康，並選用鄧麗君的甜蜜蜜、給我一個吻，和謝金燕的含淚跳恰恰，和長輩們開心共舞，另也利用三色紙折紙粽等勞作，帶領長輩活化腦部細胞。

中心照顧服務員張黎光分享，有位82歲的阿嬤「青花」，一些阿公愛捉弄她都叫她「青蛙」，逗得阿嬤很開心，有天她女兒打電話來，說媽媽突然打電話給舅舅，但媽媽早因失智遺忘舅舅的電話多年，非常感謝中心活化了媽媽的記憶。

戴美珍表示，非常感謝雁行役工隊年輕役男專程來陪伴長輩運動、跳舞和共餐，讓阿公阿嬤們充滿活力和歡笑，中心可收托24位輕度失智失能的長輩，目前有16位入托，還有名額，歡迎民眾洽詢。

(中時 )