朴子交流道水果貨車追撞工程車 駕駛遭夾無生命跡象 19:002019/07/01 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 載水果的白色大貨車因不明原因撞上水上工務段工程車，貨車車頭幾乎全毀。（張亦惠翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 載水果的白色大貨車因不明原因撞上水上工務段工程車，貨車車頭幾乎全毀。（張亦惠翻攝） 今天下午4點半左右，嘉義縣82號東西向快速道路往西朴子交流道前發生嚴重車禍，一輛載水果的貨車不明原因從後方追撞上水上工務段工程車，貨車頭遭嚴重擠壓，貨車李姓駕駛送醫前已無生命跡象，另，工務車一名男性意識昏迷、1名53歲女性輕傷，分別送往衛朴醫院及長庚醫院救治。 據了解，當時工程車在路肩施工的工作已在收尾，因不明原因遭貨車從後方撞上，貨車車頭遭擠壓嚴重變形，消防人員到場後隨即破壞車頭將駕駛救出，但已無生命跡象。 (中時 ) #貨車 #工程車 #生命 #駕駛 #生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 本周選書 04:102019/06/28 藝文副刊 阿嬤帶孫買麵包 慘遭大貨車撞斃 17:442019/06/28 社會 豐田攻自駕車 攜手百度「阿波羅計畫」 08:572019/06/29 財經 拉不到手煞車！警一看車內超傻眼 08:402019/06/29 日常 北濱外環道2車對撞 廂型車駕駛傷重不治 14:142019/06/29 社會 Jolin謝緋聞網友阿信給生命力 04:102019/06/30 娛樂新聞 貨車撞死牛群 飼主妙招竟賺飽飽 14:242019/06/30 日常 女騎士遭捲入車底 下秒驚變貞子 17:382019/06/30 日常 8大新制今日上路 違規恐虧大了 08:512019/07/01 生活 驚見跳舞鬼差 網曝：太近會噴血！ 16:592019/07/01 日常 社會熱門新聞 崩潰！男下體有硬塊 切掉才知道... - 社會 林邊鎮安、南州萬華「陸龍捲」一片狼藉 6旬嬤直喊阿彌陀佛 - 社會 - 中時 發抖浴室做愛床 董娘偷吃兒導師1年200多次 - 社會 男臀部毛囊發炎到中醫大就醫後死亡 家屬帶遺照和骨灰罈回診 - 社會 - 中時 汐止車禍 吳姓警員傷重不治 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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