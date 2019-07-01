載水果的白色大貨車因不明原因撞上水上工務段工程車，貨車車頭幾乎全毀。（張亦惠翻攝）

今天下午4點半左右，嘉義縣82號東西向快速道路往西朴子交流道前發生嚴重車禍，一輛載水果的貨車不明原因從後方追撞上水上工務段工程車，貨車頭遭嚴重擠壓，貨車李姓駕駛送醫前已無生命跡象，另，工務車一名男性意識昏迷、1名53歲女性輕傷，分別送往衛朴醫院及長庚醫院救治。

據了解，當時工程車在路肩施工的工作已在收尾，因不明原因遭貨車從後方撞上，貨車車頭遭擠壓嚴重變形，消防人員到場後隨即破壞車頭將駕駛救出，但已無生命跡象。

(中時 )