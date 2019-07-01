門諾醫院引進「多模式術中神經監測系統」，讓側彎達47度的身體得以正常直立、行走，大幅改善生活品質。（許家寧攝）

無法直挺站立、必須忍痛行走，稍微一站就背痛得受不了的67歲崔姓婦人，長期受脊椎後凸側彎所苦，一天吃上3包止痛藥也無法改善，直到今年3月進行脊椎手術矯正，不僅長高了3公分，婦人開心的說，現在最想做的事情就是一圓旅行夢想！

崔姓婦人因脊椎嚴重側彎，10多年來尋求各種治療，但疼痛仍如影隨形，無法改善症狀，崔婦不希望自己年老之後成為子女照顧上的負擔，經脊椎外科醫師涂振宏診斷，運用「脊椎截骨」配合「多模式術中神經監視器」矯正治療脊椎後凸側彎問題。

涂振宏表示，崔婦因為脊椎後凸，脊椎側彎高達47度、身體向前傾斜10公分，並且偏往右側8公分，導致無法久走、久立，甚至引發神經性疼痛，由於老年人脊椎較年輕人僵硬且缺乏彈性，許多老年人憂心手術有神經麻痺、癱瘓風險。

他指出，人體脊椎柱布滿神經，為避免截骨手術傷及脊髓神經，院方引進術中神經監測系統後，開刀過程全程監控神經、運動功能，大幅降低手術風險，崔婦3月底出院，至今恢復情況良好，背痛也有明顯改善，已經可以上下樓梯，逐步回復正常生活。

崔姓婦人說，發現身體有向前與向右傾斜的情形，走路和站立都感覺像是長短腳，背部疼痛到只能躺著和吃止痛藥，因此積極的尋求治療，她期盼用自身的經歷，鼓勵其他嚴重脊椎側彎患者，相信醫療專業，有個直挺挺的身體，找回自己快樂的人生。

(中時 )