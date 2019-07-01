2019年中職選秀會在台中舉行，今年味全龍的加盟終於多出「第5張桌子」，前4輪味全龍有2次指名權，依序為味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿、味全龍。

味全龍第一輪、第一指名選擇劉基鴻為龍隊狀元，劉基鴻是平鎮高中三遊重炮手，今年高中棒球聯賽木棒組獲打擊獎、富邦U18明日之星全壘打大賽敲出8轟奪得冠軍，也獲得最佳九人遊擊手。以游擊位置報名，但被球探評估三壘守備更為突出，劉基鴻自高二就扛起球隊第四棒，打擊具爆發力、擊球點好，攻守俱佳，打擊、守備都有一定的穩定度，不會有太大的高低起伏，被張泰山看好能成為下一個自己。

第二順位中信兄弟在第一輪指名選擇岳政華，成為本次選秀榜眼，岳政華是穀保家商左投左打二刀流，哥哥岳東華效力中信兄弟，最快球速能到145公里，無論投球或打擊都獲得不少獎項肯定。這次以野手報名選秀，跑打守都有不錯水準，跑壘速度飛快，且是正中外野手較為少見，會是各隊想網羅的外野人才。

(中時電子報)