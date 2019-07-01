水林鄉黃金蝙蝠館推動友善環境農業，近來發現水林鄉有愈來愈多黑翅鳶出沒，因此與農民合作在田裡架設棲架，吸引黑翅鳶停駐幫忙吃掉老鼠、昆蟲，農民表示利用生物防治可減少農藥、滅鼠藥的使用，對於生態有很大的幫助。

黃金蝙蝠館除了致力保育蝙蝠，也積極推動生物防治，包括設置蝙蝠屋、貓頭鷹屋、獨居蜂巢，近日更鎖定捕鼠能力超強的小型猛禽黑翅鳶，在農田旁設置1支長7公尺的黑翅鳶專用棲架，讓黑翅鳶幫助農民除鼠害。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉表示，水林鄉有一群農民堅持採用無農藥的友善環境農法，但對於鼠患的防治相當頭痛，因為他們不願使用滅鼠藥，捕鼠籠的效果則相當有限，現在有黑翅鳶來相助，大家都躍躍欲試。

「黑翅鳶快速振動翅膀停滯在空中，瞄準獵物後快速俯衝而下」有水林鄉農民在田間架設棲架吸引黑翅鳶，意外拍到黑翅鳶捕捉獵物的過程，在網路上與大家分享，讓大家對生物防治更加有信心。

張恒嘉說，黑翅鳶每天可捕食2至3隻鼠類，育雛期捕鼠數量更可達10隻，目前水林地區黑翅鳶愈來愈多，若能吸引黑翅鳶長駐農田，將可有效減少鼠類的危害。

農民則認為不使用農藥的友善環境農業是未來趨勢，雲林縣為農業大縣，利用生物防治蟲害、鼠害，不僅能減少農藥的使用，也可為生態保育盡一份心力，可說是一舉兩得。

(中時 )