台灣大學農業經濟學系1日在口湖鄉下崙國小舉辦「台大農經經濟管理育樂營」，3天課程讓學童們了解農業不僅是耕種，更包含行銷、管理、市場調查等，幫助農業大縣雲林縣的農業往下扎根。

行政院雲嘉南區聯合服務中心今年邀請台大農經系共同在口湖鄉下崙國小舉辦育樂營，為期3天的「台大農經經營管理育樂營」1日正式開跑，一群精神抖擻的台大學生，帶領79名滿心期待的小朋友參加開訓典禮。

台大雲林校友會共襄盛舉，贊助2萬元活 動經費，北港高中雲林區校友會會長林勝祥、副會長陳宗成則提供學童點心，讓小朋友們不僅快樂學習，更能享用雲林在地美食。

長期關心偏鄉教育的雲林縣議員蔡岳儒表示，口湖鄉農漁業產值逐年提高，所以要從小培養學童對於農業及自然科學的興趣，期盼他們日後能研發出更好的方法來促進農產品的保存、運輸與銷售，提升雲林農業的經濟學術地位。

下崙國小主任邱彥勳指出，學校有不少學童是隔代教養或新住民家庭，偏鄉地區不像都會區有很多活動可以讓孩子參加，感謝台大農經系舉辦此次營隊活動，讓孩子們不僅可以學習知識，更可從中學會與他人溝通協調、分工合作。

台大農經系幹事林芙白認為台大學生參與育樂營，不僅把知識教給學童，從另一個角度來說，下崙國小提供機會讓農經系學生將所學帶給雲林這片土地，可說是教學相長。

(中時 )