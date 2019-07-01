言承旭送花給陳美鳳為她暖壽。（取材陳美鳳臉書）

陳美鳳壽宴好友齊聚。（取材陳美鳳臉書）

陳美鳳壽宴眾星雲集。（取材陳美鳳臉書）

陳美鳳壽宴眾星雲集。（取材陳美鳳臉書）

言承旭上月29日以蓄鬍造型出席金曲獎頒獎典禮，再加上眼神放空，被解讀是因舊愛林志玲日前閃婚而呈現憔悴模樣，他當晚頒完第一、二座獎後隨即快閃離開台北小巨蛋。原來最愛製造驚喜的他，是專程帶著花束趕去為1日過63歲生日的好友陳美鳳慶生，陳美鳳感動地說：「謝謝我的金曲第一帥！每年此時的你總是令人感動，貼心的祝我生日快樂！」

言承旭與陳美鳳的共同友人表示，他每年只要人在台灣，都會固定幫她慶生，因為30日就要飛回大陸劇組拍戲，所以29日一早出席金曲獎前就準備好花束了，事前不知情的陳美鳳一見到他超開心。

陳美鳳的友人30日晚間席開3桌為她慶生，除了陳莎莉、張小燕兩位戲劇與綜藝圈的「太后」，閨蜜藍心湄、曹西平、方馨、蘇晏霈、王建復、樓心潼等演藝圈好友也都共襄盛舉，現場還請來那卡西助陣，氣氛歡樂，前一晚辣翻金曲獎的「台灣濱崎步」王彩樺也現場表演一段勁歌熱舞，原本因為顧及有長輩在場希望早早結束，沒料到氣氛high到凌晨1點多才散會。

曹西平說，大家一起幫她唱生日快樂歌時，陳美鳳情緒超激動，哭到都說不出話來，「一直哭、一直哭，她不是很愛哭的人，今天哭得很厲害，把大家都嚇到了，大家都超心疼美鳳的。ㄧ路走來她很辛苦、很堅強、很勇敢」，他希望還是要有個男人來愛她保護她。好友們都祝福壽星快快出現「好桃花」，藍心湄則忍不住揶揄曾為離婚付出巨大代價的她：「妳攏不驚喔？」

陳美鳳許生日願望時表示，她很大愛，希望大家身體健康平安，結果被笑願望很「官方」，她解釋自己是很「顧全大局」的人，再被藍心湄虧「妳是顧錢大吉啦」。陳美鳳事後有感而發在臉書寫下：「如果我都不勇敢誰替我堅強。我謝謝我自己把每天過的很精彩。不論幾歲生日，有你們就是幸福！」的生日感言。

(中時 )