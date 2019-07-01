７月１日酒駕新制上路，除酒後駕車及拒測罰則提高外，累犯罰鍰亦採累進制，同車乘客亦有連坐的處罰，台北市警局在新制上路首日規劃99處路檢點，動用近400名警力，共取締９件酒駕案件，強力宣示警方防制酒駕決心。

據北市警局統計，酒駕新制首日，北市警方共取締9件酒後駕車案件，其中有4件駕駛人酒測值達0.25mg／L以上，而依刑法第185條之3移送法辦，另一件駕駛人因酒測值達0.26mg／L，同車乘客則依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定舉發，成為臺北市首度因新制酒駕連坐處罰而受處罰的乘客，最高可罰3,000元罰鍰；另外於新制首日亦有發生1件自小客車行經攔檢站經攔檢不停之情形，警方亦依道管條例第35條第4項第1款規定逕行舉發，罰鍰金額高達18萬元。

市警局提醒，酒駕新制施行後，只要駕駛人酒測值達0.25mg／L以上，即處罰18歲以上的同車乘客，目的係希望課予同車乘客應極力規勸、制止有飲酒駕駛人開車上路的義務，因此市警局再次呼籲民眾，因目前取締酒駕違規執法標準嚴格，酒測值超過0.15 mg／L即屬違規，只要體內酒精尚未代謝完全極可能超過規定標準，提醒民眾如有飲宴的行程，應事先規劃返家的方式，並請大家相互提醒，以避免酒駕而造成不必要的傷亡發生；另如晚上聚餐有飲用多量或酒精濃度較高的酒類，隔日早上亦應避免「宿醉酒駕」，以免影響駕駛安全。

(中時 )